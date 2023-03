Ruim dertig procent buschauffeurs rijdt uit op vijfde dag van stakingsreeks; treinen Arriva rijden wel (update)

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Op de vijfde van de reeks van vijftien stakingsdagen valt opnieuw een aanzienlijk deel van de bussen van Qbuzz in Groningen uit. De treinen van Arriva rijden wel.

Qbuzz laat vrijdagochtend weten dat iets meer dan een derde (36 procent) van de buschauffeurs is uitgereden. Daarmee is Groningen, samen met Limburg, de regio waar de staking binnen het streekvervoer de meeste invloed heeft op de busdienstregeling. Ter vergelijking: in Lelystad rijdt bijna twee derde van de bussen wel volgens de dienstregeling.

Arriva rijdt haar treinritten in Groningen zoals gebruikelijk. Wel waarschuwt Arriva voor mogelijke verstoringen. Net als maandag en woensdag rijdt ook de snelbus zoals normaal.

Volgende week wordt er opnieuw gestaakt. Dan leggen de buschauffeurs op dinsdag het werk neer. Normaal gezien zou er ook op woensdag gestaakt worden, maar de chauffeurs streken over hun hart staken niet tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Zo krijgen mensen zonder eigen vervoer de kans om toch hun stem uit te brengen.