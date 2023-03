Den Haag wijkt af van verdeelsleutel agenten: Noord-Nederland heeft ruim 300 agenten te weinig gekregen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In Noord-Nederland hadden op dit moment ongeveer 4.300 agenten aan het werk moeten zijn. Dit zijn er echter maar 4.000. Oorzaak is een verdeelsleutel die door politiek Den Haag niet wordt nageleefd, waarbij de Randstad vooral spekkoper is. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

In Nederland bestaan tien regionale politie-eenheden. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe vormen de eenheid Noord-Nederland. Om het geld voor de politie zo eerlijk mogelijk te verdelen is in 2010 een systeem bedacht. Maar uit het onderzoek blijkt dat deze verdeelsleutel helemaal niet wordt nageleefd. Dat dit niet gebeurt is in het voordeel van de drie grote steden. Zij kregen hierdoor meer agenten dan waar ze volgens de verdeelsleutel recht op hebben. Het Oosten en Noorden hebben hierdoor te weinig agenten. In het Oosten zijn er 1.047 agenten te weinig, in het Noorden 317. Amsterdam heeft echter 1.300 agenten teveel, Den Haag bijna 900 en Rotterdam 500.

De verdeelsleutel is ingevoerd door toenmalig minister Guusje ter Horst. Bij het aantal agenten waar een regio recht op heeft wordt gekeken naar verschillende criteria, waaronder het aantal horecazaken, de oppervlakte van het gebied en het aantal inwoners. Ondanks dat dit systeem leidend zou moeten zijn, is de verdeling van agenten door het ministerie in een besluit vastgezet. Dit is gebeurd op basis van hoe druk elke politie-eenheid het had in 2010. De verdeling is hierbij bevroren. Volgens betrokkenen heeft de overgang naar de Nationale Politie tot zoveel bestuurlijke drukte geleid, dat het aanpassen van de politiesterkte er niet meer bij kon.