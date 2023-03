Democracy Under Threat organiseert avond in Stad: “Achteruitgang democratie voorkomen”

nieuws

In het Feithhuis in Groningen vindt komende donderdag een bijeenkomst plaats waarbij er gesproken wordt over de democratie. Centraal zal staan hoe de democratie verbeterd en versterkt kan worden.

De avond wordt georganiseerd door Democracy Under Threat. Dit is een coalitie van organisaties die een verdere achteruitgang van de democratie wil voorkomen en de democratie in binnen- en buitenland wil verbeteren. Namens het Nederlandse maatschappelijke middenveld is er een manifest opgesteld met daarin aanbevelingen voor de Nederlandse regering om de democratische instellingen en praktijken te verbeteren en te versterken.

“Er verandert maar weinig aan de bestuurscultuur”

Volgens de organisaties is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben waarbij er gewezen wordt naar de situatie in Groningen. “In deze provincie liepen bewoners en lokale en provinciale volksvertegenwoordigers tegen een nationale muur van onwil en doofheid op toen de gaswinning tot aardbevingen bleek te leiden”, schrijft Democracy Under Threat. “Het rapport ‘Groningers boven gas’ van de parlementaire enquêtecommissie bevestigt wat bewoners, actiegroepen en lokale bestuurders jarenlang riepen. En nu, in de stap van fossiele naar duurzame energie, verandert er nog weinig aan die bestuurscultuur, want toen er plannen kwamen voor windturbines in de Veenkoloniën werd de zeggenschap van inwoners en gemeentebestuurders gesmoord en genegeerd in schijnparticipatie.”

“Luisteren en samen plannen ontwikkelen”

Tijdens de avond wordt er niet alleen lokaal maar ook internationaal gekeken. “Aan de hand van ervaringen en analyses uit de verschillende regio’s Groningen (aardgas en windmolens), Mozambique (aardgas) en Noordkaap, Limpopo en Gauteng in Zuid Afrika (mijnbouw), laten we zien dat het anders kan: mensen erbij betrekken, luisteren en samen met hen plannen ontwikkelen, met respect voor de belangen van de mensen die lokaal het meest met de gevolgen te maken hebben.”

Gasten

Onder leiding van Thijs Berman gaan verschillende gasten, waaronder Liesbeth van de Wetering van de provincie Groningen, Lies Zondag, directeur Gil Mulhovo van IMD Mozambique, directeur Marit Maij van ActionAid en Niesco Dubbelboer van Meer Democratie Nederland in gesprek. De bijeenkomst ‘Democratie onder Druk’ begint donderdag om 20.00 uur. Aanmeldingen is noodzakelijk en kan via deze website.