Definitieve streep door KardingeRun; organisator zoekt naar overnamekandidaat

Foto via KardingeRun

Gesprekken met de gemeente hebben niet voor soelaas gezorgd bij de organisatie van de KardingeRun: het hardloopevenement gaat definitief niet door en Brends Events stopt helemaal met de organisatie van het hardloopevenement.

Dat laat organisator Raimond Walthaus dinsdagochtend weten.

De hardloopwedstrijd met obstakels stond gepland voor zondag 2 juli, maar de gemeente gaf geen vergunning af voor het evenement vanwege aangescherpte wet- en regelgeving, onder meer op ecologisch gebied. Begin juli broedden er nog vogels in rond Kardinge en dat gooit (nu het evenement iets eerder gepland stond dan normaal) roep in het eten. Er waren suggesties voor alternatieve routes, een indoor-versie en verplaatsing naar andere data. Dat alles bleek voor de organisatoren geen optie.

Laatste gesprek met gemeente zorgt niet voor soelaas bij organisatie

De gemeente Groningen liet afgelopen weekend nog weten verder te willen praten met de organisatoren, nadat Brends Events vorige week besloot om de editie van 2023 te schrappen. Volgens Walthaus heeft het gesprek met de gemeente niets opgeleverd.

“De gemeente heeft ons gevraagd om nog verder te praten om de KardingeRun over de zomer heen te tillen en in september te organiseren”, aldus Walthaus. “Zij vonden het prima als we het evenement in september organiseren, maar dat gaat ons ook niet lukken. Dan zijn er weinig tot geen studenten van het Alfa College, die ons als vrijwilliger kunnen helpen.”

Raimond en Nelleke Walthaus stoppen als Brends Events helemaal met de organisatie. Volgens het stel is het vergunningsprobleem niet de enige reden. Het stel ging de afgelopen jaren door een moeilijke periode, door persoonlijke omstandigheden en de daarop volgende coronamaatregelen.

“Na de edities in 2021 en 2022 merkten wij dat het organiseren ons meer kostte dan opleverde”, aldus Walthaus. “Misschien hebben we onvoldoende tijd genomen om bij ons verlies stil te staan. Misschien waren we in de nasleep van corona wel toe aan iets anders. Misschien is het na zoveel jaar ook heel logisch dat het tijd is voor iets anders. We speelden daardoor al een tijdje met de gedachte om uit te zoeken op welke manier we ons konden terugtrekken als organisatoren.”

KardingeRun klaar voor overname

De organisatoren laten weten bereid te zijn het evenement over te doen aan een andere partij. “Er zijn nog steeds mogelijkheden om het evenement voort te zetten, maar wij blijven bij onze keuze om er mee te stoppen. We hopen van harte dat er een andere partij is die de energie heeft om vol gas de organisatie van de KardingeRun van ons over te nemen.”