Deelfietsen Go Sharing nog steeds niet terug; wethouder maant aanbieder tot haast

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De deelfietsen van Go Sharing zijn, bijna twee maanden nadat de aanbieder van de groene e-bikes ze van straat haalde, nog steeds niet terug. Wethouder Philip Broeksma vindt dat het bedrijf haast moet maken met het terugplaatsen van de deelfietsen.

Go Sharing haalde begin februari haar deelfietsen grotendeels weg uit Groningen, nadat het bedrijf in financiële moeilijkheden kwam. Drie weken later liet het bedrijf achter de groene elektrische fietsen weten dat het haar vervoermiddelen terug zou plaatsen in Groningen, nadat het bedrijf werd overgenomen door het Turkse bedrijf BinBin.

Maar ruim een maand later staan de fietsen er nog steeds niet. In de app van het bedrijf is dan ook nergens een groen stipje op de kaart te zien. Wethouder Broeksma liet deze week aan de gemeenteraad weten dat het bedrijf daarmee niet voldoet aan de eisen die de gemeente stelt aan haar vergunning. Het gemeentebestuur wil dat Go Sharing zo snel mogelijk haar deelfietsen terugplaatst.