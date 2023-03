Deel van Arriva-treinen in Groningen valt deze donderdag uit

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een deel van de treinen van Arriva in Groningen en alle treinen in Friesland vallen deze donderdag uit, vanwege de stakingen in het openbaar vervoer. Dat meldt vervoerder Arriva.

Het bedrijf probeert met werkwillige medewerkers zoveel mogelijk bussen en treinen te laten rijden tijdens de stakingen. Voor de treinen van Arriva in Friesland bleek dat niet haalbaar.

De dienstregeling komt daarom te vervallen op de volgende trajecten:

Leeuwarden – Harlingen Haven

Leeuwarden – Sneek/Stavoren

Leeuwarden – Groningen

Groningen – Roodeschool/Eemshaven

Groningen- Delfzijl

De treinen van Arriva in Groningen naar Veendam, Weener en Winschoten rijden wel.