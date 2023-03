“De ramadan laat ons zien dat we eigenlijk een derde moskee nodig hebben in Stad”

nieuws

Het avondgebed dat noodgedwongen in het Floreshuis wordt gehouden. Foto: Al-Rahma Groningen-moskee

Voor moslims in Groningen is afgelopen week de ramadan begonnen. In Groningen zijn er duizenden moslims die een maand lang vasten. Bij de moskeeën in Stad zien ze veel belangstelling, maar ziet men tegelijkertijd ook een ander probleem.

“Het is voor ons een belangrijke periode”, vertelt een woordvoerder van de Al-Rahma Groningen-moskee aan de Oliemuldersweg. “We zien ook dat de belangstelling toeneemt. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat het aantal mensen dat vast toeneemt, maar dat ook de interesse groeit. Dat mensen nieuwsgierig zijn wat de ramadan precies is en wat de betekenis is. Tijdens de ramadan bieden we in de weekenden een speciaal avondgebed aan. Daar is veel belangstelling voor, waardoor we noodgedwongen uitwijken naar het Floreshuis, waar we meer ruimte hebben dan op onze locatie aan de Oliemuldersweg. En dat probleem speelt niet alleen bij ons.”

“Al een tijdje in gesprek met de gemeente”

Volgens de woordvoerder zou het prettig zijn als er een derde moskee bij zou komen. “Daarover zijn we ook al een tijdje in gesprek met de gemeente, maar dat heeft tot nog toe niets opgeleverd. En dat is eigenlijk wel heel jammer.” Het avondgebed in het Floreshuis duurt een uur. “Het is voor ons een bijzondere periode. Het is de heilige maand van inkeer, waarbij er tussen fajr en maghrib gevast wordt. Er wordt dan niet gegeten en gedronken. Na zonsondergang vindt de iftar plaats waarbij er uitgebreid gegeten wordt.”

Ramadan

Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender. In tegenstelling tot de Gregoriaanse kalender, die op de zon is gebaseerd en die we in Nederland gebruiken, werkt de islamitische kalender op basis van de maan. Dat betekent dat de ramadanmaand pas begint als het eerste streepje van de maan zichtbaar is. Dit kan per land verschillen, bijvoorbeeld vanwege een bewolkte hemel. Dit is tegelijkertijd ook een verklaring waarom soms de ramadan in het ene land al begonnen is en men in het andere land nog moet beginnen. Omdat de zonnekalender en de maankalender niet gelijk lopen, lijkt het begin van de ramadan elk jaar te verschuiven ten opzichte van de Gregoriaanse kalender.