De grote schoonmaak in het Noorderplantsoen: ”Nuttig en nog gezellig ook”

Foto: Wouter Holsappel

Tineke en Tonny Evers en Ronald Kaatee, buurtgenoten van het Noorderplantsoen, houden komende zaterdag in samenwerking met de gemeente Groningen weer de voorjaarsschoonmaak in het plantsoen.

‘’Iedereen is van harte welkom om zoveel mogelijk rotzooi uit het plantsoen op te ruimen’’, vertelt Tonny Evers in de OOG Ochtendshow. ‘’Nuttig en mooi werk om te doen en nog gezellig ook.’’ Het resultaat is direct zichtbaar. Vooraf vertelt buurtgenoot en ecoloog Jan Doevendans wetenswaardigheden. Ronald Kaatee neemt zijn fietskar mee, waarmee hij vuilniszakken kan ophalen en wegbrengen.

‘’We gaan ook de bosjes in’’

De gemeente maakt het Noorderplantsoen ook goed schoon, vertelt Tonny. ‘’Er wordt natuurlijk veel rotzooi gemaakt, maar het plantsoen wordt echt goed onderhouden.’ Maar wij kijken op deze dag nog even wat verder.” Dertien jaar geleden was er een vergadering van mensen uit de plantsoenbuurt. Daar gaf Tonny aan dat hij zich samen met zijn vrouw Tineke en Ronald Kaatee hard wilde maken voor dit initiatief. “Het opruimen is niet simpelweg het schoonvegen van een looppad. We gaan ook de bosjes in,” vertelt Tonny.

Iedereen die mee wil helpen, is vanaf 10:45 welkom bij restaurant Zondag. Het restaurant zorgt voor iets te drinken en wat lekkers, maar ook voor zakken, grijpers en handschoenen. Rond 12:30 houden we er weer mee op, maar je mag natuurlijk ook eerder stoppen.

Tonny Evers was in de OOG Ochtendshow op 30 maart 2023

Luister hieronder het fragment