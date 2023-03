D66 komt met plan om vier fietsroutes te verbeteren rondom Stationsgebied

nieuws

Foto Andor Heij. Hoofdstation en fietsen.

De fractie van D66 in de gemeenteraad komt met een plan om vier fietsroutes rondom het nieuw te realiseren Stationsgebied te verbeteren. De fractie wordt bij het plan gesteund door GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Student & Stad.

De komende jaren gaat het gebied rondom het Hoofdstation flink op de schop. “De aanpak van het gebied is dé kans om de onaantrekkelijke fietsroutes aan te pakken”, vertelt raadslid Tom Rustebiel van D66. Rustebiel richt zijn pijlen op de routes Hereweg naar het Hereplein en de route Emmaviaduct naar het Emmaplein. “In de plannen die onlangs in de gemeenteraad zijn besproken wordt duidelijk dat de Stationsweg in principe afgesloten wordt voor auto’s. Het gemeentebestuur ziet dit als een mooie kans om fietsroutes te verbeteren. Daar kunnen wij ons goed in vinden. Wat ons betreft hoort daar ook fietsvoorrang bij. Het Stationsgebied is namelijk op dit moment een behoorlijke barrière voor fietsers.”

Ook twee andere routes verdienen volgens D66 verbetering: “De onderdoorgang van het Emmaviaduct via het Cascadeplein is populair, maar komt nu wat ongelukkig uit op de parkeerplaats. Dat kan beter. En bij de aanpak van het Herewegviaduct vragen we het gemeentebestuur om ruimte te maken voor een betere fietsroute aan de noord- of zuidzijde van het spoor. Zo heb je een mooie verbinding met Europapark en Helperzoom.” De Fietsersbond Groningen heeft laten weten ook voorstander te zijn van betere routes voor fietsers op de genoemde tracés.