D66 en GroenLinks blij met resultaten scholierenverkiezing: “Hoop dat veel jongeren naar de stembus gaan”

nieuws

Foto: Henk Ellérie

D66 en GroenLinks worden, als het aan scholieren en mbo-studenten ligt, de grootste partijen in de provincie Groningen. Beide partijen noemen het een interessant resultaat.

“Ik vind dit een hele mooie boodschap”, vertelt fractievoorzitter Peter Gerrits van de Statenfractie van D66. “Klaarblijkelijk komt de boodschap die wij verkondigen goed aan bij jongeren. Als partij zeggen wij heel duidelijk dat we geen tijd te verliezen hebben als het gaat om klimaat en stikstof. Maar ook woningbouw vinden wij een belangrijk thema. Als we de stikstofdoelen niet halen kunnen we geen woningen bouwen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dit bij jongeren zorgen baart. Zij willen immers straks ook graag in een eigen woning kunnen wonen. Jongeren zijn de groep die deze urgentie zien, en dan vinden ze ons aan hun zijde.”

Peter Gerrits (D66): “Wij vinden het belangrijk om naar jongeren te luisteren”

En het vertrekkend Statenlid denkt dat ook jongerenparticipatie een rol kan spelen in hun stemgedrag. D66 maakt zich op verschillende plekken sterk om de stem van jongeren te laten horen, bijvoorbeeld door middel van jongeren- en jeugdraden. “Wij vinden het heel belangrijk om naar jongeren te luisteren. En om ook iets met hun input te doen.” Gerrits is sinds 2019 Statenlid en fractievoorzitter voor D66 in de provincie. Voor de verkiezingen van woensdag heeft hij zich niet verkiesbaar gesteld. “Ik zal altijd wel een beetje politicus blijven. Op de achtergrond blijf ik zeer zeker actief. Ik zal echt niet helemaal van het toneel gaan verdwijnen.”

Resultaten scholierenverkiezing provincie

De verkiezing onder scholieren en mbo-studenten werd georganiseerd door ProDemos. In onze provincie werden er 1.993 stemmen uitgebracht. Het totaal aantal geldige stemmen bedraagt 1.941. Daarbij gingen verreweg de meeste stemmen naar D66 (15,92%). GroenLinks (13,09%) en BBB (10,25%) volgen op plaatsen twee en drie. De provinciale resultaten wijken daarmee af van het landelijke beeld waar GroenLinks juist de grootste wordt bij de jongeren, op de voet gevolgd door D66, PVV en VVD.

Tekst gaat verder onder de infographic

De resultaten van de scholierenverkiezing in de provincie Groningen. Illustratie: ProDemos

Hendri Meendering (GroenLinks): “Ik word hier blij van”

Hendri Meendering is de huidige fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten: “Ik vind dit een hele verrassende uitkomst. De afgelopen dagen heb ik verschillende peilingen gezien. Maar van de resultaten van deze verkiezing onder jongeren word ik wel heel blij. Dit is een mooie basis voor de dag van morgen. Hoe het kan dat GroenLinks goed scoort onder jongeren? Eigenlijk is dat al jaren zo. We hebben een hele actieve jongerenorganisatie. En daarnaast denk ik dat jongeren en studenten heel bewust met hun omgeving bezig zijn.”

“Het duurt vaak generaties voor er anders gedacht gaat worden”

Meendering doelt daarmee ook op de opgaven: “Als partij willen wij heel graag zo groen mogelijk bezig zijn. Dat is nodig. Maar wil zo’n boodschap luid en duidelijk over komen dan duurt het vaak generaties voor er ook echt anders gedacht gaat worden. Wellicht is de huidige categorie jongeren de groep die wat anders denkt. En misschien wordt dat wel gestimuleerd door hun ouders. Ik kan me voorstellen dat het ’s avonds aan de keukentafel deze dagen gaat over de verkiezingen, over de opgaven, over de problemen. En dat mensen zich wel eens achter hun oor krabben wat nu de beste weg is, hoe we Nederland zo goed mogelijk leefbaar kunnen houden. Het zou mij niet verbazen dat het leidt tot levendige discussies, waarbij de jongeren zeker hun stem laten horen.”

“Hopelijk gaan morgen veel jongeren gebruik maken van hun stemrecht”

Dat de verkiezing onder jongeren gehouden wordt noemt Meendering ook belangrijk: “Je hebt het over een groep mensen die de komende jaren mag gaan stemmen, en een groep mag waarschijnlijk morgen al naar de stembus. Ik hoop oprecht dat veel jongeren morgen van hun stemrecht gebruik gaan maken. Ik kijk nu naar het grote televisiedebat op NPO 1. En momenteel zijn de debatjes heel netjes en beleefd. Maar we hebben dat ook anders gezien. Daarom ben ik blij dat een organisatie als ProDemos veel voorlichting geeft. Zodat jonge mensen herkennen wat goed is en wat niet goed is. Dat ze ook leren herkennen dat niet alle informatie die gezegd wordt altijd ook klopt. En dat kan leiden tot polarisatie, en dat moeten we echt zien te voorkomen.”

Resultaten scholierenverkiezing gemeente

De resultaten van de ProDemos-verkiezing kunnen ook op gemeentelijk niveau bekeken worden. In de gemeente Groningen werden 1.510 stemmen uitgebracht. D66 wordt met 18,81% de grootste. GroenLinks krijgt 13,91% van de stemmen en de VVD behaalt 9,60%.

De resultaten van de scholierenverkiezing in de gemeente Groningen. Illustratie: ProDemos

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Jongeren hebben een ander stemgedrag”

Jim Lo-A-Njoe is fractievoorzitter van D66 in de gemeente Groningen: “Met deze uitslag, waarbij ik ook kijk naar de provinciale resultaten, blijkt dat jongeren een duidelijke voorkeur hebben. Wat dit zegt over morgen? Ja, dat zullen we af moeten wachten, maar je ziet wel dat jongeren een ander stemgedrag hebben dan ouderen. Ik denk ook dat jongeren zich meer bewust zijn van de problemen die er spelen. Kijk, als we het hebben over stikstof. Dat hebben we veertig jaar lang lopen uitstellen. Harde maatregelen werden niet genomen om de natuur te redden. Wij zeggen nu als regeringspartij, het roer moet om. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dit voor veel mensen zwaar valt. En het is ook niet makkelijk. Ik denk dat jongeren het beter kunnen begrijpen.”

“Kunnen jongeren over tien jaar een woning bemachtigen?”

Lo-A-Njoe vertelt verder: “Je hebt het over jonge mensen die over een jaar of tien graag op eigen benen willen staan. Maar als zij de discussies horen, de informatie lezen, dan kan ik me voorstellen dat juist deze groep grote zorgen heeft of ze straks wel een woning kunnen bemachtigen. Dat houdt ze bezig. En met deze resultaten die nu door deze scholierenverkiezing naar boven komen drijven, spreken zij zich heel helder uit. En last but no least. Ik denk dat onze lijsttrekker Sander Claassen ook wel in de smaak valt bij jongeren. Het is een jonge man, met een fris geluid.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Dit biedt hoop voor de toekomst”

Grote verrassing bij de jongerenverkiezing is misschien wel het resultaat van de VVD. Op dit moment heeft deze partij drie zetels in de raad, maar als het aan de jongeren ligt wordt deze partij de op drie na grootste. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz noemt het een belangrijk geluid dat hierin doorklinkt: “De kiezer heeft altijd gelijk, dus ook de jeugdige kiezer. Die laten zien dat ze zeer verstandig zijn en dat biedt hoop voor de toekomst. En dat verbaast me niet echt. Je ziet dat jongeren worden aangesproken door onze liberale waarden zoals vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.”

“Enthousiast maken van jongeren juich ik toe”

De fractievoorzitter vertelt verder: “Daarnaast zie je dat de VVD vooral inzet op een behapbare en betaalbare energietransitie, zonder gedram, daar voelen jongeren zich goed bij.” Jacobs-Setz noemt het ook belangrijk dat de verkiezingen gehouden worden: “Het enthousiast maken van jongeren voor de politiek juich ik toe.”