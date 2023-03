D-SIRE: “Met de nieuwe single willen we echt de club in huis halen!”

oogochtendshow

Foto: live optreden in Simplon tijdens KEI-week. Bron: instagrampagina D-SIRE.

Het Groningse dancemuziekduo D-SIRE heeft afgelopen vrijdag een nieuwe single uitgebracht, met de titel “Forget about the time”. Hiermee presenteren ze een vernieuwde sound: “Met de nieuwe single willen we echt de club in huis halen!”



De nieuwe single is ode aan het nachtleven, vertelt bandlid Max Dorst. “Dat je naar de stad gaat om lekker even alles te vergeten en te genieten van het moment, met muziek en vrienden”. Medebandlid Laura Eisinga voegt er aan toe: “Met het nummer hebben we nog iets meer house toegevoegd en geëxperimenteerd met een vernieuwde sound.”

Verschillende achtergronden gecombineerd

Het duo heeft elkaar gevonden tijdens de middelbareschooltijd, vertelt Max. Daar was een jongtalent-muziekklas waarbij een week de tijd werd geboden om samen een liedje te maken. Dat beviel hen zo goed dat ze besloten om mee te doen aan een wedstrijd. Hieruit bleek dat de samenwerking zo goed beviel dat ze samen meer muziek wilden gaan uitbrengen.

Het duo heeft verschillende muzikale achtergronden, vertelt Laura. Max houdt meer van rock en elektronische dancemuziek, terwijl Laura meer van soul en jazz houdt. Beide invloeden zijn dan ook terug te horen in de muziek.

Grondslag

Grondslag is een ontwikkelingstraject voor beginnende artiesten, vertelt Laura. “Onze debuut-EP werd namelijk tijdens corona geproduceerd en toen waren er niet veel mogelijkheden om live op te treden. Grondslag was eigenlijk de perfecte kans om te werken aan onze live-performance.” Ze werden hierbij gecoached door de Groningse zangeres CYNN. “We hebben heel veel van haar geleerd”, vertelt Laura, “Per nummer zijn we gaan kijken hoe we het het beste kunnen omzetten voor live optreden.” Daarnaast heeft ze hen ook flink geholpen met de omschakeling van studiotechniek naar podiumtechniek.

De nieuwe single is regelmatig te horen op OOG Radio, als OOG Radio Stadsplaat . Daarnaast is het te beluisteren via diverse streamingsdiensten. Laura en Max waren te gast in de OOG Ochtendshow om alles over hun nieuwe single te vertellen: