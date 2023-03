Cora-Yfke Sikkema wordt informateur van Noorderzijlvest

nieuws

De definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen voor Noorderzijlvest zijn bekend. Qua zetelverdeling is er geen verandering ten opzichte van de voorlopige uitslag.

WaterNatuurlijk is de grootste fractie, met 6 zetels. Nieuwkomer BBB heeft 4 zetels behaald en de PvdA 3. Het CDA, de ChristenUnie, Betaalbaar Water, VVD en de nieuwkomers Groninger Belang en Student & Water kregen elk 1 zetel. 50PLUS en Belang van Nederland haalden geen zetel.

Wel zijn er nóg meer stemmen uitgebracht dan bij de voorlopige uitslag bekend was. In totaal brachten 175.700 inwoners hun stem uit. Dat komt neer op een opkomst van 60,1 procent. Vier jaar terug was de opkomst 53,3 procent.

Water Natuurlijk heeft als grootste fractie in het nieuwe algemeen bestuur aan Cora-Yfke Sikkema uit Winschoten gevraagd om als informateur op te treden, op weg naar een nieuwe coalitie. Sikkema, burgemeester van Oldambt, heeft de opdracht aanvaard. Zij moet onderzoeken welke partijen bereid zijn om een coalitie te vormen die kan rekenen op een ruime meerderheid.