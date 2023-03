Conservator Egge Knol neemt na dertig jaar afscheid van Groninger Museum met tentoonstelling over ‘uit de kunst geraakte vrouwen’

nieuws

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Vanaf 25 maart toont het Groninger Museum de expositie Uit de kunst – Vrouwelijke Groninger Kunstenaars, 1700-1900. Met de tentoonstelling toont vertrekkend conservator Egge Knol werk van Groningse vrouwelijke kunstenaars die na hun periode werden weggezet als amateurs.

Conservator Groninger cultuurgeschiedenis Knol neemt met de tentoonstelling na bijna dertig jaar afscheid van het Groninger Museum. Knol verwierf veel werken die in de tentoonstelling te zien zijn zelf voor het museum, onder meer van de Groninger Archieven.

De tentoonstelling toont werk van negen Groninger vrouwen die in de achttiende en negentiende eeuw kunst maakten. Onder andere schilderijen en tekeningen van Elisabeth Geertruida Wassenbergh, Albarta ten Oever, Geesje Mesdag-van Calcar, Henriëtte Guillemina Wolthers-Brockes en Hillegonda Adriana Meurs-Sibinga staan in de schijnwerpers.

De welgestelde vrouwen waren in de achttiende en negentiende eeuw gerenommeerde kunstenaars. De vrouwen wonnen prijzen met hun kunst en hun werk hing in Groninger woningen aan de muur. Jaren later raakte hun werk uit de mode en werden ze door kunsthistorici weggezet als amateurs. Knol wil de ‘uit de kunst geraakte’ vrouwen weer het podium dat ze verdienen met zijn tentoonstelling.

Uit de kunst – Vrouwelijke Groninger Kunstenaars, 1700-1900 is te bekijken in het Groninger Museum van 25 maart t/m 17 september 2023.