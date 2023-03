College wil Rijksmiljoenen voor studenten achter de hand houden; Student en Stad wil voucher of energietoeslag

Foto: Rieks Oijnhausen

Als het aan het gemeentebestuur ligt, blijft de 3,6 miljoen euro die Groningen van de Rijksoverheid kreeg voor bijzondere bijstand aan studenten voorlopig op de plank liggen. Voor de raadsfractie van Student en Stad is dat geen optie. De partij wil dat het geld alsnog wordt gebruikt voor studenten, via energietoeslag of via een speciale voucher.

Het geld werd eind vorig jaar beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid, zodat de gemeente extra bijzondere bijstand kon uitbetalen aan studenten die in de problemen komen door de hoge energiekosten. Maar er kwam geen hausse aan aanvragen voor bijzondere bijstand, omdat studenten de bijstand alleen kunnen aanvragen als ze ook maximaal bijlenen bij DUO.

Hand op de knip voor mogelijke gevolgen rechtszaken

Eerder deze maand maakte het college daarom bekend dat het de 3,6 miljoen euro van het Rijk achter de hand wil houden. Dat doet het college, omdat verschillende rechtszaken in andere gemeenten duidelijk lijken te maken dat Groningen alsnog energietoeslag moet betalen aan studenten. De gemeente doet dat nu niet, omdat er zonder extra geld uit Den Haag geen geld voor is binnen de begroting. De Jonge Socialisten rekenden eerder deze maand uit dat een dergelijk besluit in Groningen de gemeente zo’n twaalf miljoen euro gaat kosten.

Toch geen voucher

Volgens Student en Stad staat die beslissing in contrast met een eerdere toezegging van wethouder Eikenaar. Die beloofde eerder dat de miljoenen alsnog bij studenten terecht zouden komen. Samen met verschillende raadsfracties werd voorgesteld om vouchers van rond de 75 euro aan studenten te geven, die gebruikt kon worden voor een bioscoopbezoek, theatervoorstelling of een sportvoorziening.

‘Geef jonge inwoners waar ze recht op hebben’

Komende woensdag praat de raad met het gemeentebestuur over het voorstel om de miljoenen voorlopig in de knip te houden. Student en Stad neemt nu al hard stelling: het geld moet hoe dan ook naar studenten. “Dan wel via de energietoeslag, dan wel via de voucher”, aldus aldus S&S-raadslid Karoline de Groot. “De studenten zijn veel te lang de dupe geweest van overheidsbeleid. Groningen moet nu, als dé studentenstad van Nederland, laten zien uit welk hout ze gesneden is en haar jonge inwoners geven waar ze recht op hebben.”