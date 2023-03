CNV overweegt afblazen staking op verkiezingsdag

nieuws

Foto: 'Buschauffeur Erik' via Youtube

De geplande staking in het openbaar vervoer op verkiezingsdag (woensdag 15 maart) gaat mogelijk niet door. CNV Vakmensen overweegt de geplande staking op die dag af te blazen.

‘De actiebereidheid is nog steeds enorm hoog, maar we zijn ook niet doof voor de vele geluiden, ook onder onze leden buiten het openbaar vervoer, om verkiezingsdag te ontzien’, zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen. ‘We zijn hierover in gesprek met onze leden en met de collega’s van het FNV. Een definitieve beslissing hierover volgt zo snel mogelijk.’ Stakingen zouden er toe leiden dat veel mensen niet gaan stemmen.

CNV Vakmensen dringt er tegelijkertijd bij de werkgevers op aan om te laten zien dat ze écht een oplossing willen. De bond doet ook een oproep aan de politiek om verantwoordelijkheid te nemen en de werkgevers te bewegen tot concrete stappen. Het gaat niet alleen om geld. Chikhi: ‘Wat we vooral willen, en waar de werkgevers tot nu toe voor wegduiken, zijn harde afspraken over het aanpakken van de torenhoge werkdruk. Dat is al jaren een probleem, waardoor veel chauffeurs het plezier in hun werk kwijtraken en steeds vaker ziek uitvallen.’

De actiebereidheid onder de chauffeurs blijft onverminderd hoog, merkt Chikhi. ‘Ook vandaag hadden we weer heel veel stakers op de been. De boodschap aan de werkgevers is duidelijk. We gaan door totdat we er vertrouwen in hebben dat een goede cao mogelijk is.’ Aanstaande dinsdag 14 maart houden CNV en FNV een landelijke manifestatie in Utrecht.