Clash tussen PVV en GroenLinks over ‘politiek maken’ probleem betaald parkeren: “Ik raak hier geïrriteerd van”

nieuws

Welke weg bewandel je als politicus wanneer iemand zich bij jouw partij meldt met een probleem over betaald parkeren? Die keuze leidde woensdagmiddag tot een clash tussen de fracties van de PVV en GroenLinks.

De fractie van de PVV had vragen gesteld aan de wethouder nadat de partij afgelopen weekend een brandbrief had ontvangen. Fractievoorzitter Dennis Ram: “Bij onze partij heeft zich iemand gemeld die problemen ervaart met betaald parkeren. Deze persoon is mantelzorger, en loopt tegen hoge parkeerkosten op. De mevrouw uit Hoogezand helpt haar ouders die aan de Boerhaavelaan in Stad wonen. Twee keer per week rijdt zij in haar auto naar Groningen, maar wordt daar geconfronteerd met hoge parkeerkosten. Ze heeft navraag gedaan hoe dit kan, en daarbij wordt ze doorverwezen naar de bijzondere bijstand. Haar ouders hebben niet de financiële ruimte om een extra bezoekerspas voor het parkeren aan te schaffen. Bij deze mensen wordt de situatie als erg onrechtvaardig beschouwd.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Waarom wachten op eerstvolgende vragenuurtje?”

De vraag van de PVV-fractie kan op een interruptie rekenen van Benni Leemhuis van GroenLinks: “Als ik zo’n mail zou ontvangen dan zou ik denken, dit klinkt niet goed. Hier moeten we iets aan doen. Waar ik wel benieuwd naar ben is wat de PVV-fractie heeft gedaan. Is er contact gezocht met de bestuursadviseur van de wethouder, of met ambtenaren, om te vragen hoe dit precies zit? Dit lijkt me nogal een belangrijk onderwerp waarbij je niet gaat wachten op het eerstvolgende vragenuurtje.”

Benni Leemhuis: “U heeft, in mijn ogen, nog geen stap gezet”

Ram: “Dit bericht kregen wij afgelopen weekend binnen. Daarop hebben we dat direct opgepakt. We hebben contact gezocht met deze mevrouw, waarop we de vragen voor het vragenuurtje hebben geformuleerd. Dat is de koninklijke weg, volgens mij.” Leemhuis: “Dat is niet echt een antwoord op mijn vraag. Waarom belt u niet direct een ambtenaar, of voor mijn part de wethouder. U constateert een probleem, waarbij door te bellen dit snel opgelost kan worden. Maar u kiest er nu voor om er een politiek debat over te voeren, waarbij u, in mijn ogen, nog geen stap hebt gezet.”

Dennis Ram (PVV): “Dit is de koninklijke weg”

Ram: “Ik begrijp uw vraag niet. Dit is de koninklijke weg. We zijn volksvertegenwoordigers, en we laten tijdens deze vergadering een probleem horen dat in de samenleving speelt. Als GroenLinks dit niet belangrijk vindt … ik begrijp echt uw vraag niet. Het irriteert me ook.” Leemhuis: “Ik …” Voorzitter Els van der Weele: “Ik grijp even in. Wilt u alstublieft via de voorzitter spreken?” Leemhuis: “Wat ik hier constateer is dat er van een probleem een politiek verhaal wordt gemaakt. Terwijl er ook voor gekozen kan worden om direct naar een ambtenaar te gaan om dit probleem op te lossen.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Ik zie een volksvertegenwoordiger die het niet in achterkamertjes gaat regelen”

Dat kan op een interruptie rekenen van raadslid Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen: “Ik heb een opmerking voor meneer Leemhuis. Wat ik hier zie is een volksvertegenwoordiger die iets oppakt. Die het niet in achterkamertjes gaat regelen, maar dit in de openbaarheid doet. En dat vind ik een stuk beter. En daar wil ik het bij laten.” Leemhuis: “Ik heb geen vraag gehoord. Maar volgens mij begrijpt mevrouw Sloot mij verkeerd.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “We waarderen de hulp van mantelzorgers enorm”

Wethouder Broeksma: “Als we kijken naar het probleem waar deze mevrouw die mantelzorg levert tegen aanloopt, dan is het heel jammer dat het zo gegaan is. Wij waarderen namelijk de hulp van mantelzorgers enorm. Mantelzorgers moeten ook goede ondersteuning krijgen. Parkeren is daar een onderdeel van. In een raadsvoorstel in 2021 is er afgesproken dat mantelzorgers een ‘bezoekersvergunning plus’ kunnen krijgen. Een zogeheten mantelzorgpas. Dit producten bieden we ook al aan, aan de mensen die mantelzorghulp ontvangen. Zij krijgen extra uren op hun pas. Blijkt de regeling onvoldoende te zijn, dan wordt er aanvullend maatwerk geleverd.”

“Jammer dat deze mevrouw van het kastje naar de muur is gestuurd”

Ram: “Ik ben blij met het antwoord. Wat mij wel verbaast is dat deze mevrouw meerdere keren gemeentelijke afdelingen heeft gebeld, en ook gesproken heeft met WIJ-teams, waarbij zij verwezen wordt naar de bijzondere bijstand. Ze kreeg nul op haar rekest. Hoe kan dat? Is iedereen op de hoogte van ‘mantelzorg plus’?” Broeksma: “Betaald parkeren in de gemeente Groningen bestaat al tientallen jaren. Als het gaat om mantelzorg dan krijgen we dat vanuit degene die mantelzorg ontvangt. Daar bestaan bezoekersvergunningen voor waarbij het aantal uren uitgebreid kan worden. Die regeling is bij de medewerkers ook bekend. Het is heel jammer om te horen dat deze mevrouw niet geholpen is en dat ze van het kastje naar de muur werd gestuurd.”