ChristenUnie en PvdA willen dat gemeente registratieplicht niet handhaaft bij kringloopwinkels

nieuws

Als het aan de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid ligt, is de gemeente Groningen terughoudend met handhaven als kringloopwinkels niet alle binnengekomen spullen registreren in het ‘Digitaal Opkopers Register’.

De twee raadsfracties zullen het gemeentebestuur woensdag oproepen om af te zien van deze strikte handhaving bij kringloopwinkels in de gemeente.

Er geldt een registratieplicht op bepaalde zaken die bij kringloopwinkels worden binnengebracht. Denk daarbij en fietsen, elektronica, antiek en kunst. Kringloopwinkels vinden dat dit onnodig veel werk oplevert voor de bedrijven, die vaak op vrijwilligers draaien. Daarnaast zou de registratieplicht betekenen dat mensen die spullen komen brengen, zich allemaal moeten registreren. Dat zou de drempel om spullen een tweede leven te geven kunnen vergroten.

Gemeentes mogen zelf weten op welke manier ze de wet handhaven. Sommige gemeentes handhaven weinig, maar er zijn al voorbeelden bekend in andere gemeentes, waar boa’s die op de stoep staan om de registratieplicht te handhaven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe wet voorgelegd aan de Tweede Kamer, waardoor kringloopwinkels verder uitgesloten worden van de wet op verplichte registratie.

Tot die tijd moet de gemeente terughoudend zijn bij het handhaven van de registratieplicht, aldus de twee fracties. “De registratie van alle binnen gekomen spullen door kringloopwinkels is niet werkbaar”, schrijft CU-raadslid Peter Rebergen. “De Groningse kringloopwinkels vervullen een belangrijke functie in de Groningse maatschappij. Zo leveren zij een belangrijke bijdrage in de circulaire economie doordat afgedankte spullen worden ingezameld en als tweedehands spullen gekocht kunnen worden. Ook zijn het plekken waar mensen

werkervaring op kunnen doen. Daarnaast ondersteunen de kringloopwinkels met hun inkomsten vele initiatieven in onze gemeente.”