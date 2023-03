Centrum Groninger Taal & Cultuur en Erfgoedpartners verhuizen van Stad naar Usquert

nieuws

Foto's via Google Maps - Streetview

Erfgoedpartners en het Centrum voor Groninger Taal en Cultuur (CGTC) vertrekken uit de stad Groningen. De twee gefuseerde organisaties verruilen het monumentale pand aan het Lopende Diep per 1 april voor het Berlagehuis in Usquert, het oude raadhuis in het dorp.

De twee organisaties, die twee jaar geleden fuseerden, gaan weg uit Stad vanwege praktische redenen. “Nu zoveel mensen hybride werken en niet meer dagelijks naar kantoor reizen, is het eenvoudiger om een kantoor buiten de stad te hebben”, aldus Erfgoedpartners.

Net als het voormalige woonhuis aan het Lopende Diep is het nieuwe onderkomen van Erfgoedpartners en het CGTC een architectonisch monument. En dat past goed bij de twee gefuseerde organisaties, zo stelt Erfgoedpartners.