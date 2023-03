Celstraffen voor afpersers coffeeshops in de stad

nieuws

Drie verdachten van het afpersen van de coffeeshops Reykjavik en De Vliegende Hollander in Groningen zijn veroordeeld tot celstraffen van vijf jaar, vier jaar en 215 dagen. Een vierde verdachte werd vrijgesproken.

De afpersing in de zomer van 2021 begon met een gewapende overval op een opslag van coffeeshops Reykjavik en De Vliegende Hollander in de Soephuisstraat. Kort daarna ontving de bedrijfsleider van de coffeeshops een bericht waarin hij met de dood werd bedreigd. Er werd geëist dat hij miljoenen in bitcoin ging betalen en een ton in cash. Als dat niet zou gebeuren, dan zou hij het niet overleven. Op datzelfde moment ontving de gepensioneerde accountant eveneens een afpersbericht, waarin hij werd gechanteerd met belastende beelden.

De overval en afpersing komen waarschijnlijk door een arbeidsconflict dat de 35-jarige verdachte, uit Leeuwarden, als ex-medewerker had met de leidinggevenden van de coffeeshops. Er werd na de afpersing door de politie een val opgezet. Op het Sontplein arresteerde de politie een 25-jarige man uit Purmerend. Door de telefoons te onderzoeken verkreeg de politie een schat aan informatie, waarbij de betrokkenheid van de 35-jarige man werd aangetoond. Ook konden een 24-jarige vrouwelijke verdachte en haar 31-jarige vriend, beiden uit Amsterdam, aangehouden worden.

Van de verdachte die vrijgesproken werd stond volgens de rechtbank niet vast dat hij met de overigen had samengewerkt om de coffeeshops af te persen. De officier van justitie had eerder celstraffen tussen de drie en zeven jaar geëist.