Café Donovan’s: “Niemand gewond geraakt bij schietpartij, camerabeelden beschikbaar”

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij de schietpartij bij horecagelegenheid Donovan’s in de Peperstraat is niemand gewond geraakt. Dat vertelt de eigenaar van het café in een bericht op Facebook.

Het schietincident vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats. “In de steeg waar mensen op een overdekte buitenplaats een sigaretje kunnen roken, of even willen afkoelen, heeft een schermutseling plaatsgevonden”, schrijft de eigenaar. “Een persoon, die nog niet eens dertig minuten binnen was, vuurde als een verdwaalde cowboy een schot af. Niemand is gewond geraakt. Uit voorzorg hebben we direct alle verlichting ingeschakeld om de persoon te kunnen traceren. Helaas heeft hij als een angsthaas, schuilend achter een paar gasten, de uitgang weten te vinden.” De eigenaar beschrijft dat er camerabeelden beschikbaar zijn.

“We zullen de teugels wat strakker aantrekken”

In het bericht biedt de eigenaar ook zijn excuses aan. “Alle mensen die last hebben van stress en naweeën, die wil ik verwijzen naar Slachtofferhulp Groningen. Wij willen al onze gasten onze oprechte excuses aanbieden voor de overlast.” De eigenaar besluit het bericht met de opmerking dat Donovan’s inmiddels bijna veertien jaar bestaat en dat er in die tijd nog nooit nare dingen zijn gebeurd. “We zullen de teugels wat strakker aantrekken, dit blijkt na het Corona-tijdperk ook echt nodig te zijn. Donovan’s is een neutrale plek voor genieters van lekkere muziek en cocktails, voor dansers en danseressen of gewoonweg een plek om te genieten van je welverdiende vrije dag. We hebben te maken met zoveel verschillende culturen. Gemêleerd publiek, dat maakt ‘Donny’s’ dan ook zo speciaal.”

Getuigen

De politie liet zondag eerder op de dag weten dat de verdachte nog voortvluchtig is. Mensen die meer informatie hebben, of beschikken over beeldmateriaal, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.