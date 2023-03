Buschauffeurs voeren maandag actie bij Hoofdstation

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De stakingsacties in het streekvervoer gaan komende maandag verder. Om de staking kracht bij te zetten, voeren buschauffeurs komende maandagochtend actie bij het Hoofdstation van Groningen.

De stakingen van volgende week (de buschauffeurs leggen maandag, woensdag en vrijdag het werk neer) hebben te maken met cao-onderhandelingen die muurvast zitten. Werkgevers en vakbonden lijken mijlenver van elkaar te staan. De vakbonden eisen een hoger salaris en willen ook dat chauffeur langer de tijd krijgen om een broodje te eten of om naar het toilet te kunnen.

Met de actie van komende maandag willen de buschauffeurs benadrukken dat het water ze aan de lippen staat. “De chauffeurs snappen er niks van dat hun werkgever zich blijkbaar niet druk maakt over de problemen rond werkdruk en inkomen”, aldus Edwin Kuiper van FNV Streekvervoer. “Ze willen met z’n allen laten zien dat ze niet gepiepeld willen worden.”

Ook machinisten van Arriva gaan twee dagen staken

Op dinsdag en donderdag gaan ook machinisten en stewards van Arriva het werk neerleggen. Zij staken voor betere voorwaarden en beloning binnen hun eigen cao. Welke gevolgen deze staking heeft voor de dienstregeling is nog niet duidelijk. Veel van de machinisten en stewards van Arriva zijn lid van vakbond VVMC. Zij staken niet alle dagen mee. Als alleen de grote landelijke bonden (FNV en CNV) meedoen, is er meestal geen probleem met het treinvervoer in de provincie.