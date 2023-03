Buschauffeurs voeren actie bij Hoofdstation: ‘Met z’n allen laten zien dat we niet gepiepeld willen worden’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Zo’n honderdvijftig buschauffeurs verzamelden zich maandagochtend voor het Hoofdstation voor een actie. De chauffeurs en stewards houden de actie om hun staking voor een betere cao kracht bij te zetten.

Vakbonden FNV en CNV zetten tentjes neer op de hoek van het Stadsbalkon bij het busstation. Daar verzamelden de buschauffeurs en andere medewerkers van vervoerder Qbuzz zich voor een manifestatie, om de acties in het streekvervoer kracht bij te zetten.

De buschauffeurs staken al lange tijd voor een goede cao die de gestegen prijzen in de winkels compenseert en zorgt voor minder werkdruk. De sector kampt met veel uitval door ziekteverzuim. De bonden stellen dat het ziekteverzuim inmiddels is opgelopen tot twintig procent.

Te krappe rijtijden als gevolg van constante bezuinigingen en te weinig personeel zijn daar de oorzaak van, zo stellen de bonden. Omdat de provincies graag zoveel mogelijk buslijnen willen laten rijden voor de laagste prijs, krijgen niet alleen de werkgevers de schuld van de vakbonden. “De medewerkers, zoals buschauffeurs en ondersteunend personeel, zijn daar de dupe daarvan”, vertelt FNV-bestuurder Edwin Kuiper. “De buschauffeurs maken zich ook zorgen over het openbaar vervoer in de twee provincies. Dat werd deze week nogmaals bevestigt, toen bleek dat verreweg de meeste bushaltes in de noordelijke provincies zijn wegbezuinigd. Mede daardoor zijn vele dorpen afgesneden van het openbaar vervoer.”

De manifestatie bij het Hoofdstation wordt gehouden op de derde dag van de vijftien dagende durende stakingsreeks die de bonden hebben aangekondigd. Komende dinsdag en donderdag staken de buschauffeurs niet, maar de treinmachinisten en stewards van Arriva wel. Ook zij willen betere betaling en voorwaarden voor hun eigen cao: het zogenaamde ‘multimodaal vervoer’.