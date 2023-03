Burgemeester zegt registratieplicht kringloopwinkels te gaan handhaven: “Ik wil er nog wel even goed naar kijken”

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) wil nog even goed kijken naar het handhaven van de registratieplicht voor kringloopwinkels die vanaf 1 april wordt ingevoerd. Dat liet Schuiling weten in een reactie op vragen van de ChristenUnie- en de PvdA-fractie.

Fractievoorzitter Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Vanaf 1 april krijgen kringloopwinkels te maken met een registratieplicht. Ik kreeg al de vraag of het een 1 aprilgrap is, maar helaas. Ik heb wel begrepen dat er een uitzondering komt voor kringloopwinkels die aangesloten zijn bij een branchevereniging, maar dit laat nog even op zich wachten. Wij willen het gemeentebestuur vragen hoe ze met deze plicht om willen gaan, en wij zouden graag een toezegging willen dat er niet op gehandhaafd gaat worden.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Het doet mij denken aan Swiebertje”

Burgemeester Schuiling: “Bij dit onderwerp moest ik even terugdenken aan het televisieprogramma Swiebertje. Vele jonge mensen zullen dit programma niet kennen, wat eigenlijk wel een gemis is in de opvoeding. In dit programma was het Malle Pietje die in een boekje noteerde wat er in en uit de winkel ging. Degene die de winkel betrad maakte altijd een hoop herrie omdat er altijd wel ergens een pan los stond waar over gestruikeld werd, waarop hele rekken met goederen meegenomen werden.”

“De laatste tijd zien we een toename van producten als fietsen en televisies”

Schuiling vertelt verder: “Sinds 1886 zijn opkopers en handelaren in gebruikte en ongebruikte goederen verplicht om een opkoopregister bij te houden. Sinds 2011 is dat digitaal waarbij er een digitaal register is ontwikkeld. In kringloopwinkels worden verschillende producten gratis aangeboden waarna ze voor een klein bedrag verkocht worden. Het gaat om kleding en meubels. En dat is goed voor de kringloop. Maar de laatste tijd zien we dat er ook andere goederen worden aangeboden. Fietsen, televisies en andere elektronica. Deze zaken zullen geregistreerd moeten worden omdat je het niet langer hebt over onschuldige goederen.”

“Als we aanleiding zien gaan we wel handhaven”

“Op dit moment handhaven wij niet in kringloopwinkels. Wel hebben we de winkels gevraagd om te registreren. Hier geldt het principe gelijke monniken gelijke kappen. We willen namelijk niet dat kringloopwinkels dekmantels worden van illegale activiteiten. Als we de komende tijd aanleiding zien, dan zijn we wel van plan om te gaan handhaven. Het is daarom belangrijk dat het register adequaat is ingevuld. Tegen al deze mensen zou ik willen zeggen, doe het met verstand, doe het met liefde en denk terug aan Swiebertje, waarbij je je moet realiseren dat de wereld niet meer zo onschuldig is als toen.”

Peter Rebergen: “Ik kan mij er niets bij voorstellen dat een dief gratis iets bij een kringloopwinkel brengt”

Toch is Rebergen niet tevreden met het antwoord: “Waar ik mee zit is dat ik mij weinig kan voorstellen dat een dief gratis iets bij een kringloopwinkel brengt en het dan verkoopt. Daarnaast zamelen wij als ChristenUnie ook spullen in. Gaat daar ook een registratie voor gelden?” Raadslid Joren van Veen van de PvdA: “De essentie van de registratie is om witwassen tegen te gaan. Waarom moet het dan überhaupt bij kringloopwinkels?”

Burgemeester Koen Schuiling: “Kringloopwinkels moeten een leuke activiteit blijven”

Schuiling: “Zoals ik ook al in mijn antwoord aan gaf, wat moet dat moet. Je hebt het over een landelijk systeem waar een goede redengeving achter zit. Om een voorbeeld te geven, de ene fiets is de andere niet. Als er in een kringloopwinkel een grote, dure fiets wordt aangeboden, die een andere herkomst heeft, dan hebben we echt een probleem. Het is belangrijp dat de kringloopwinkel een leuke activiteit blijft. Maar ik heb de oproep van meneer Rebergen en meneer Van Veen goed verstaan, en ik ga hier nog even goed naar kijken.”

Verslaggevers Denise Overkleeft en Maarten Siepel maakten een reportage over het onderwerp: