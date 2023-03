Broeksma: ‘Uitstel hellingbanen hele zure appel. Twee jaar zonder zekerheid over snelle oplossing onacceptabel’

nieuws

Afbeelding via Rijkswaterstaat

“Het was de bedoeling aan de vooravond te staan van de aanleg van de tijdelijke hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug. Helaas moet ik u melden dat ik slecht nieuws heb ontvangen van Rijkswaterstaat.” Dat schrijft wethouder Philip Broeksma aan de gemeenteraad over het opnieuw uitstellen van de hellingbanen voor fietsers en voetgangers bij de Gerrit Krolbrug.

“Dit is een hele zure appel. Twee jaar verder zonder zekerheid van een snelle oplossing is niet acceptabel”, aldus Broeksma. “Ik heb mijn teleurstelling en de teleurstelling van alle mensen in een scootmobiel, rolstoel, met een rollator, bakfiets, op de fiets of te voet, die de Gerrit Krolbrug willen gebruiken aan minister Harbers overgebracht. Ook heb ik benadrukt dat Groningen erop rekent dat hij zich inspant voor een snelle én veilige tijdelijke verbinding.”

Rijkswaterstaat maakte donderdagochtend bekend dat de aanleg van de hellingbanen, die aansluiten op de nieuwe fietsbrug bij de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal, opnieuw is uitgesteld. De bouw zou volgende maand beginnen, maar de zuidelijke oever (aan de kant van de Korrewegwijk) is niet stevig genoeg om de constructie van de hellingbaan te dragen.

Dat betekent dat de hellingbanen verder van de over af moeten staan, waardoor bomen in de weg staan en dus een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Dat levert daarom opnieuw flinke vertraging op. Wanneer de bouw van de hellingbanen wel kan beginnen, kunnen zowel Rijkswaterstaat als de gemeente niet zeggen.