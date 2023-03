Britt Weerman pakt zilver bij hoogspringen op EK Indoor Atletiek

nieuws

Foto: Groningen Atletiek, Coen Schilderman

Britt Weerman van Groningen Atletiek is zondagochtend op de slotdag van het EK Indoor Atletiek in Istanbul knap tweede geworden bij het hoogspringen. De 19-jarige Weerman, afkomstig uit Assen, sprong 1 meter 96 hoog.

Samen met de favoriet voor de titel, de Oekraïense Jaroslava Mahoetsjich, overbrugde ze alle hoogtes tot 1 meter 96 in één keer. Mahoetsjich sprong vervolgens over 1 meter 98, een hoogte die voor Weerman nog niet mogelijk bleek. Ook de nummer drie van de wedstrijd, Kateryna Tabasjnyk (1.94), is afkomstig uit Oekraïne.

Van tevoren had Weerman, als kersverse eigenaar van het nationaal indoorrecord (1.96), nog niet op een medaille durven hopen. Toch hoorde ze bij de favorieten, zeker nadat ze vorig jaar vierde werd op het WK voor senioren in München, met 1 meter 94. Haar hoofddoel voor dit jaar is een medaille bij de EK onder 23 jaar, komende zomer. Die vindt van 13 t/m 16 juli plaats in het Finse Espoo.