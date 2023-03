Brandweervrouw Huinder: “Het is het leukste beroep van de wereld!”

oogochtendshow

Foto: Brandweer Groningen en OOG TV, montage OOG TV

“Leuk die spierkracht, maar heb je ook daadkracht?” Je namelijk beide wel nodig als je wilt gaan werken bij de brandweer. Brandweer Groningen is op zoek naar nieuwe medewerkers en ze hebben die uitspraak genomen als slogan voor hun wervingscampagne.



Op dit moment heeft de brandweer ongeveer negentig beroepsmedewerkers in de stad Groningen. Zij werken in 24-uursdiensten, in drie ploegen, op twee kazernes in de stad Groningen op de locaties Sontweg en Vinkhuizen. Door natuurlijk verloop stoppen een aantal collega’s uit de beroepsploegen. Zo gaat een aantal mensen binnenkort met pensioen. Daarnaast is er een aantal mensen die in hun laatste jaren zitten van hun 20-jarig contract en die gaan binnenkort ook weg. Er komt daarom plek voor 10 tot 15 nieuwe medewerkers, zo vertelt brandweervrouw Martina Huinder.

Eisen om in aanmerking te komen

Niet iedereen is fysiek geschikt om brandweerman of -vrouw te worden, maar wel is iedereen welkom om te solliciteren, zo vertelt Huinder. Zo is de shuttle-run-test opgenomen in de selectieprocedure, om op die manier de basisconditie vast te kunnen stellen. Daarnaast moeten personen wel een beetje sterk zijn. Maar als je een gewone basisconditie hebt dan is het zeker te doen, vertelt Huinder. Want conditie en kracht kun je trainen, dus daar wordt wel doorheen gekeken volgens haar.

Geen verschillen tussen de eisen voor man of vrouw

In het brandweerkorps wordt gestreefd naar gelijkwaardigheid en diversiteit. Een vrouwelijke collega zal dan ook hetzelfde moeten kunnen doen als wat een mannelijke collega doet. Wel wordt een speciale wervingsavond gehouden voor vrouwen. Er gaan namelijk ook vrouwelijke collega’s afscheid nemen. Vrouwelijke sollicitanten hebben vaak andere vragen over de functie dan mannen. Als die dames dan op een sollicitatiedag komen met ook allemaal mannen, dan kan het voorkomen dat ze zich daardoor in eerste instantie wat geïntimideerd voelen en durven ze hun specifieke vragen niet te stellen. Om die reden is er een speciale avond voor hun werving ingepland.

Duikteam

Naast branden blussen en op andere calamiteiten optreden wordt een brandweerman of -vrouw ook opgeleid tot duiker. Het duikteam van Groningen is nog het enige duikteam in de provincie. Het bestrijkt een groot gebied, waardoor het belangrijk is dat dit blijft bestaan. Het verloop onder de duikers is best wel groot, vertelt Huinder. Dit komt omdat de emmer wel eens te vol kan raken, of omdat duikers het fysiek niet meer aankunnen.

And now for something completely different

Huinder vertelt ook over haar eigen ervaring bij haar werving. Ze werkt nu 15 jaar bij de brandweer, maar werkte voorheen in de gehandicaptenzorg. Ze had er daarom ook nooit aan gedacht om zich aan te melden bij de brandweer. Ze werd gemotiveerd door twee vrienden die al bij de vrijwillige brandweer werkten. Toen zij zich aanmeldde en bij de vrijwillige brandweer aan de slag ging viel het haar op hoe leuk dit was. Ze leerde ook allemaal nieuwe dingen die haar aanspraken en dit motiveerde haar om zich aan te melden als beroepsbrandweervrouw in de stad Groningen. Ze viel toen met de neus in de boter, omdat op dat moment veel vrouwen werden gevraagd. Er ging toen echt een wereld voor haar open, zegt ze: “Het is echt fantastisch om bij de brandweer te werken. En ik zeg nog steeds: ‘Het is het leukste beroep van de wereld!'”

Geïntereerden kunnen zich aanmelden via de website van de brandweer Groningen . Er volgt dan eerst een kennismakingsbijeenkomst, zodat je kunt zien of het ook wat voor jou is en als dat zo is kun je solliciteren.

Brandweervrouw Martina Huinder was te gast in de OOG Ochtendshow om meer over de wervingsactie te vertellen: