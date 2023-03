Brandweer rukt uit voor geurige kattenbak aan Bedumerstraat

nieuws

Foto: Joaquín Lo Sie Sen (112 Groningen)

Brandweer en politie hebben maandagmiddag een deel van de Bedumerstraat afgezet, omdat in een woning mogelijk een gevaarlijke stof zou zijn vrijgekomen. Die stof bleek iets minder gevaarlijk dan de bewoner vermoedde.

Volgens een woordvoerder van de brandweer nam de bewoner zelf contact op met de hulpdiensten, nadat deze zich niet lekker voelde. Omdat een gevaarlijke stof mogelijk de oorzaak zou zijn van de onwelwording, rukte de brandweer uit om een kijkje te nemen. Meerdere woningen werden ontruimd en brandweerlieden in beschermende kleding gingen de woning in om te zoeken naar mogelijke gevaarlijke stoffen.

De ‘gevaarlijke stof’ bleek iets minder gevaarlijk dan gedacht. Kattenbakvulling bleek de veroorzaker te zijn van de vreemde lucht in de woning. Daarop nam de brandweer haar vertrek. Hoe de bewoner er aan toe is na het incident, is niet bekend.