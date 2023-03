Brandweer opnieuw naar Heymanslaan: “De bewoners roken wederom een gaslucht”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest maandagavond opnieuw in actie komen aan de Heymanslaan in Stad. Daar werd wederom een gaslucht geroken.

“Zondagmiddag kregen we ook een melding binnen vanaf dit adres”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “De bewoners roken een gaslucht. Wij hebben op de locatie metingen verricht, maar hebben daarbij niks aangetroffen. Daarop zijn we weer teruggegaan naar de kazerne. Vanavond kwam er opnieuw een melding binnen. De bewoners roken opnieuw iets vreemds. Wij hebben wederom metingen verricht, maar niets aangetroffen. Wel roken de brandweerlieden iets vreemds. Daarop hebben we energiebedrijf Enexis naar het adres laten komen.”

De tankautospuiten in de provincie beschikken over viergasmeters. Enexis beschikt over meetapparatuur die nog iets nauwkeuriger is. “Je moet je voorstellen dat als er een gaslekkage is, dat onze meters echt wel uitslaan. De apparatuur van Enexis is echter zo nauwkeurig dat ook hele kleine gaslekken opgespoord kunnen worden.” De brandweer blijft in de Heymanslaan aanwezig zolang het onderzoek van Enexis bezig is. Aan de bewoners is gevraagd om buiten de situatie af te wachten.