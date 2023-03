Brandweer Groningen zoekt nieuwe collega’s

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Brandweer start deze woensdag met een wervingscampagne om nieuwe beroepsmedewerkers aan te trekken. Vanwege natuurlijk verloop heeft de brandweer nieuwe collega’s nodig.

De Brandweer Groningen telt op dit moment zo’n 90 beroepsmedewerkers. Die werken in 24-uursdiensten, in drie ploegen, op de kazernes aan de Sontweg en in Vinkhuizen. Omdat diverse collega’s stoppen, zoekt de brandweer een aantal gemotiveerde mensen.

Het is belangrijk dat zij goed kunnen zwemmen, want ze worden ook opgeleid tot duiker. Om brandweervrouw of –man te worden volgen de nieuwe collega’s eerst interne opleidingen tot manschap en duiker. Om te beginnen zijn er kennismakingsbijeenkomsten, gesprekken, fysieke testen en keuringen. Meer informatie is te vinden op http://www.brandweer050.nl/