nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een wasserette aan de Paterswoldseweg ontstond woensdagavond brand. De brandweer wist de brandhaard snel op te sporen en het vuur te doven.

Het relatief kleine brandje zorgde voor veel rookontwikkeling in het pand. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand vlug onder controle.

Na een korte blusactie werd de wasserette geventileerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De wasserette liep wel aanzienlijke schade op.