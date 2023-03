Brand in crematorium aan Hoendiep tijdens uitvaart

nieuws

Foto: 112 Groningen

Bij het crematorium Hoentocht van uitvaartorganisatie DELA aan het Hoendiep is vrijdagmiddag brand uitgebroken tijdens een uitvaart. Omdat het gebouw vol liep met rook, moesten de aanwezigen de uitvaartdienst onderbreken en het pand verlaten.

De brandweer schaalde de brand snel op naar een ‘grote’ brand. Volgens brandweer-woordvoerder Johan Bosklopper bevindt de brand zich in de dakconstructie van het gebouw. “We vermoeden dat de brand is ontstaan door een technisch mankement. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling in de ruimtes van het crematorium.”

Met een hoogwerker zijn brandweerlieden op het dak bezig om de brandhaard te lokaliseren en te doven. Bosklopper laat weten dat er groot is ingezet op de brand, omdat dakbranden soms snel uit kunnen breiden. Ondank dat het een ‘grote brand’ betreft, lijkt de brandhaard relatief klein.

Rouwende bezoekers moeten halsoverkop gebouw uit

Ten tijde van het uitbreken van de brand vond er een uitvaart plaats in het crematorium. Tijdens de dienst werden alle aanwezigen opgeroepen het pand te verlaten. Door de tijdige ontruiming raakte niemand gewond. Volgens een bezoeker van de uitvaartdienst wordt deze nu voortgezet in Selwerd.

De hulpdiensten sloten de Hoendiepweg en de U.T. Dalfiaweg tijdelijk af. Dat doet de brandweer, zodat een grootwatertransport de brandweer van voldoende bluswater kan voorzien.