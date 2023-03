Brailleweg tot maandagochtend gestremd voor alle verkeer

nieuws

Komend weekend wordt de Brailleweg tussen de Parkbrug en de fietsvallei verlegd. De weg schuift op richting het Noord-Willemskanaal. Daarom is de Brailleweg vanaf nu tot a.s. maandagochtend voor alle verkeer gestremd.

De verlegde Brailleweg die op maandag 6 maart open gaat, wordt voor de helft ingericht als fietspad. Zo krijgen fietsers rond het Julianaplein weer de mogelijkheid om naar het noorden of het zuiden te rijden, over een tijdelijk fietspad langs het kanaal. Dit heeft gevolgen voor het autoverkeer. Op de verlegde Brailleweg moet het verkeer in beide richtingen één rijstrook delen. Daarom komen daar eerst verkeersregelaars en later verkeerslichten.

Bij deze ene rijstrook kunnen al gauw opstoppingen ontstaan. Daarom krijgen automobilisten die vanaf de A28 naar het centrum willen, het advies om een andere route te kiezen; bijvoorbeeld via de westelijke ringweg of de Hereweg. Bussen blijven wel van de Brailleweg gebruik maken.

Ter hoogte van de IJsselstraat wordt de fietsdoorsteek onder het Emmaviaduct door weer tweerichtingsverkeer. Zo kun je weer lopend of op de fiets onder het Emmaviaduct door vanuit de Rivierenbuurt.