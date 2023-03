Boeren doneren voedsel aan de voedselbank

Groningse boeren hebben zaterdag producten aan de Voedselbank gedoneerd. De boeren deelden het voedsel uit, omdat ze willen dat mensen meer bewust worden van waar hun eten vandaan komt. De Voedselbank Groningen kan deze verse producten erg goed gebruiken en was daarom ook erg blij met deze donaties.

De actie voor de voedselbank was tegelijk een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, aldus duurzaamheidsadviseur Wim de Boer: ”Mensen doen nu alsof boeren de grootste milieucriminelen van de wereld zijn, en daar moeten we anders naar gaan kijken.”

Maar volgens De Boer blijft het niet bij een eenmalige actie en blijven de boeren doneren, ook als de stikstofplannen van tafel gaan: “Het is schrijnend dat de voedselbank bijna de grootste supermarkt van Nederland is, en daarom is deze hulp hard nodig.”