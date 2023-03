Boa’s krijgen handboeien en bodycam en mogen ook fouilleren

nieuws

Handhaving in Stad. Foto: Daniëlle Rademaker.

Handhavers van de gemeente Groningen krijgen per direct nieuwe bevoegdheden. Ze mogen handboeien gebruiken en verdachten fouilleren.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) krijgen in toenemende mate te maken met agressie en geweld. Door hun bevoegdheden uit te breiden wil de gemeente hun veiligheid verbeteren. ‘We gebruiken deze middelen alleen wanneer het niet op een andere manier kan’, vertelt handhaver Larenzo. ‘We proberen de situatie eerst te de-escaleren.’ Toch ziet hij dat het geweld tegen op straat de afgelopen jaren alsmaar toeneemt.

Dat ervaart ook handhaver Frank. Hij merkt dat onschuldige situaties soms snel uit de hand lopen. ‘Voordat we deze bevoegdheden hadden brachten we een verdachte onder controle tegen een muur of op de grond. Daar gingen we dan bovenop zitten tot de politie gearriveerd was.’

Daar komt nu verandering in door de komst van de handboeien. ‘Ze zitten misschien niet lekker, maar als je drie man van tachtig kilo bovenop je hebt liggen, is dat ook niet fijn.’

De uitbreiding van de bevoegdheden komt in zekere zin als een opluchting. De beide handhavers voelen zich lang niet altijd veilig op straat. Larenzo: ‘Ik maak wat mee in de binnenstad. Als iemand ons nu wil aanvallen, zijn de handboeien een goed middel om diegene onder controle te houden.’

Bodycam

Eind april breidt de uitrusting van de handhavers zich nog verder uit. Ze krijgen dan een bodycam; een kleine camera die zichtbaar wordt gedragen. De camera is bedoeld om de interactie tussen de handhaver en Groninger te filmen.

Wel moet de boa van tevoren aangeven als de camera wordt aangezet. Toestemming is echter niet nodig. De beelden worden 28 dagen bewaard. In de tussentijd kan de politie en het Openbaar Ministerie de beelden opvragen en kunnen mensen die gefilmd zijn de beelden bekijken.