Boa’s krijgen handboeien en bodycam en mogen ook fouilleren

nieuws

Foto via Instagram Politie Groningen-Noord

Handhavers van de gemeente Groningen krijgen per direct nieuwe bevoegdheden. Ze mogen handboeien gebruiken en verdachten fouilleren.

Boa’s krijgen in toenemende mate te maken met agressie en geweld. Door hun bevoegdheden uit te breiden wil de gemeente hun veiligheid verbeteren. Naast de handboeien wordt eind volgende maand een bodycam toegevoegd aan hun uitrusting.

Een bodycam is een kleine camera die zichtbaar wordt gedragen. Het is bedoeld om de interactie tussen boa en Groninger te filmen. Wel moet de boa van tevoren aangeven als de camera wordt aangezet. Toestemming is echter niet nodig. Het doel is om een dreigende situatie te de-escaleren. Mensen gedragen zich beter als een camera op hen gericht is.

De beelden worden 28 dagen bewaard. In de tussentijd kan de politie en het Openbaar Ministerie de beelden opvragen en kunnen mensen die gefilmd zijn de beelden bekijken. Boa’s die de nieuwe bevoegdheden krijgen, hebben hiervoor een training gevolgd; met name over het de-escaleren van dreigende situaties.