Bloempotbakken in brand op terrein Mythylschool Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het terrein van de Prins Johan Friso Mythylschool aan het Dilgtplein in Haren heeft zaterdagmiddag brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 17.40 uur binnen waarop een tankautospuit van de Harense brandweer naar het adres werd gestuurd. “Het betreft bloempotbakken die in de brand zijn geraakt bij een fietsenstalling”, vertelt Ten Cate. “Politieagenten waren als eerste aanwezig en zij hebben met behulp van brandblussers het vuur geblust. Daarmee wisten ze ook te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de stalling.”

Brandweerlieden hebben gecontroleerd of het vuur daadwerkelijk uit was, en hebben nageblust. Over de oorzaak van de brand is niets bekend, maar brandstichting kan niet worden uitgesloten. De politie doet hier onderzoek naar.