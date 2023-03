Blind of slechtziend en heb je een kaartje voor Rammstein in het Stadspark? Dan mag jij misschien het podium komen voelen

Blinde en slechtziende Rammstein-fans die een kaartje hebben voor één van de twee concerten in het Stadspark, maken kans op een unieke ervaring. De band biedt een aantal van deze fans de mogelijkheid om, voorafgaand aan het evenement, het podium te komen voelen.

De band maakte dinsdagochtend bekend dat blinde kaarthouders ook tijdens de Europe Stadium Tour (waar het concert in het Stadspark onderdeel van is) kans maken op een rondleiding over het podium en achter de schermen. Op die manier kunnen de blinde en slechtziende fans toch ervaren wat het indrukwekkende podium van de Duitse rock- en metalformatie behelst.

Ben jij blind of heb je een andere visuele beperking en wil je kans maken op zo’n speciale rondleiding? Stuur dan een mail naar het management van Rammstein. Je moet wel een foto meesturen van je kaart en laten weten op welke dag (6 of 7 juni) je naar het concert van Rammstein komt. Ook moet je met documenten van een medicus kunnen aantonen dat je echt een visuele beperking hebt.

Rammstein will once again invite blind ticket-holders to the Europe Stadium Tour to touch & discover the stage!

Contact community@rammstein-management.de with:⁣

– Official document from a medical professional as proof

– Photo of your ticket with your name & concert date pic.twitter.com/K0LqSLq3Tz

— Rammstein (@RSprachrohr) March 28, 2023