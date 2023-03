Bikers for Animals vindt nieuwe plek voor Vindicat-ganzen: “Eerst aansterken, daarna verhuizen naar prachtige plek”

nieuws

Foto: René Perdok

Nadat de Vindicat-ganzen zijn aangesterkt gaan ze naar een nieuwe locatie waar ze een grote vijver en ruim tachtig vierkante meter grond tot hun beschikking hebben. Dat laat Bikers for Animals weten.

Het verhaal van de Vindicat-ganzen begon vorige week zaterdag. Op de redactie van stadsblog Sikkom kwam een bericht binnen van iemand die een gans zag in een kamer van een Vindicathuis. Ook zag deze persoon dat er een hakenkruis en een davidster op een muur waren gekalkt. De berichtgeving leidde er toe dat de Dierenambulance Groningen uitrukte. In de woning werden twee doodsbange ganzen aangetroffen die door de medewerkers werden geëvacueerd. Al snel werden de dieren daarna overgebracht naar de opvanglocatie van Bikers for Animals in Borgsweer.

“Ze zijn nog erg bang”

“Het gaat steeds beter met de ganzen”, vertelt René Perdok. “Ze zijn nog erg bang, wat natuurlijk logisch is na wat ze mee hebben gemaakt. We laten ze zoveel mogelijk met rust. Wel is er het mooie nieuws dat, als ze aangesterkt zijn, er een prachtige plek is gevonden waar ze naar toe kunnen. Het gebied van tachtig vierkante meter bestaat uit omheind grasland, en er is een grote vijver.”

Schorsing

Vindicat maakte vorige week bekend dat het de banden met het studentenhuis verbroken heeft. Ook zijn de leden uit het betreffende huis geschorst. Dit betekent dat ze niet mee mogen doen aan verenigingsactiviteiten. Afgelopen week werden de betreffende studenten op een andere plek ondergebracht, nadat er bedreigingen waren binnengekomen.

We laten ze zoveel mogelijk met rust. pic.twitter.com/fgw8KH0wpD — René Perdok 🐾Perdoggy🐇 BFA Groningen 🐔 (@perdokrene) March 15, 2023