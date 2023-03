Bijzonder schilderij van Cornelis Jetses terug in Martinikerk na restauratie

nieuws

Foto via Martinikerk

Het schilderij ‘De graflegging’ van Cornelis Jetses komt terug naar de Martinikerk. Komende De restauratie van het grote schilderij van één bij drie meter is klaar. Komende zaterdagmiddag wordt het schilderij onthuld.

Het werk van de Nederlandse illustrator, vooral bekend van zijn werk in schoolboeken, op schoolplaten en op historische prenten (waaronder het bekende leesplankje ‘aap-noot-Mies’ en Ot en Sien) hangt sinds 2011 in de kerk en was toe aan herstel. Met hulp van de Vrienden van de Martinikerk, Cornelis Jetses Stichting en Vereniging Stad en Lande is dat gelukt.

Jetses maakte het olieverfschilderij als oefening. Het is een afgeleid werk van de ‘Kruisafname’ van Lucca Giordano, een leerling van de Spaanse meester Jusepe de Ribera. Het werk hing tot Jetses’ dood in 1955 in zijn atelier te Wassenaar. De Cornelis Jetses Stichting uit Groningen is nu de eigenaar. De Martinikerk heeft het schilderij in bruikleen.

Bert Hukema, voormalig uitgever van Wolters Noordhoff, geeft komende zaterdag een lezing in de Martinikerk, voordat het werk officieel wordt heronthuld. Iedereen is vanaf 15.00 uur welkom bij de ingang aan de kapel, de deur tegenover het oude provinciehuis.