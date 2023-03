Bijna twee weken rijstrook minder op A7 tussen Hoogkerk en Stad; verkeersdrukte en files verwacht in spits

nieuws

Vanaf aanstaande maandagochtend moet het verkeer op de A7 tussen Hoogkerk en Groningen-West het bijna twee weken met slechts één rijstrook doen.

De afsluiting begint volgende week maandag (13 maart) om 06.00 uur en duurt tot vrijdag 24 maart 22.00 uur. Het verkeer rijdt hier nu al op versmalde rijstroken. Maar vanaf maandag blijft er slechts één rijstrook beschikbaar voor verkeer richting Groningen. Van 17 april tot 15 mei en later in de zomer gaat er opnieuw een rijstrook dicht op dit traject.

De afsluiting houdt verband met werkzaamheden rond de zuidelijke ringweg. Groningen Bereikbaar verwacht met name in de ochtend- en avondspits files vanwege deze afsluiting. De verkeersorganisatie stelt het openbaar vervoer voor als alternatief, ondanks de stakingen in het busvervoer: “Automobilisten naar Groningen zouden goed op P+R Leek kunnen parkeren en verder met de bus. De bussen kunnen op de A7 via de vluchtstrook langs de file rijden.”