Bijna twee ton voor specialist Martini Ziekenhuis om jongeren met brandwonden beter te ondersteunen

Foto via Martini Ziekenhuis

Verpleegkundig specialist Ina van Ingen Schenau van het Brandwondencentrum Groningen (Martini Ziekenhuis) heeft bijna tweehonderdduizend euro gekregen van ZonMW. Daarmee gaat ze een programma ontwikkelen, waarmee zorgpersoneel jongeren met brandwonden en hun ouders beter kan begeleiden bij het opgroeien.

Van Ingen Schenau gaat een onderzoek doen dat moet leiden tot een gespecialiseerd programma voor zorgprofessionals. Op de website van het Martini Ziekenhuis laat de verpleegkundig specialist weten dat het onderzoek belangrijk is, omdat jongeren met ernstige brandwonden vaak tegen unieke problemen aanlopen tijdens het volwassen worden.

“De pubertijd is een zoektocht naar een eigen identiteit en zelfstandigheid”, vertelt Van Ingen Schenau. “Daarmee verandert ook de verhouding met de ouders. Voor jongeren met een chronische aandoening, zoals brandwonden, en hun ouders is deze zoektocht extra uitdagend. Lichamelijke en psychosociale problemen, zoals littekens en schaamte kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Begeleiding door zorgmedewerkers kan deze zoektocht ondersteunen. Maar hoe kunnen zij dat het beste doen? Waar lopen jongeren en hun ouders tegenaan? Dat is waar dit onderzoek over gaat.”

Van Ingen Schenau begint na de zomer met het onderzoek. Over drie jaar moet het programma voor zorgprofessionals klaar zijn.