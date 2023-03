Bewonersplatform Lewenborg organiseert verkiezingscafé

oogochtendshow

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op dinsdag 7 maart organiseren het Bewonersplatform Lewenborg en wijkkrant de Lewenborger in samenwerking met het Dok een verkiezingscafé voor de Statenverkiezingen.

Kandidaat-Statenleden stellen zich voor aan de bezoekers, waarna zij vragen krijgen voorgelegd over de belangrijkste provinciale thema’s. Als debatleider is Ecco van Oosterhout gestrikt. Hij is al jaren politiek verslaggever bij OOG Radio en TV. Hij wordt bijgestaan door Bram Hügel, eindredacteur van de Lewenborger, en Margriet de Boer-Broekhuizen die de avond presenteert.

“Vanavond zijn twaalf van de negentien fracties aanwezig,” vertelt Hügel. “Sommigen vinden de wijkbewoners blijkbaar niet belangrijk genoeg of hebben andere redenen om er niet bij te zijn. De Boer Burger Beweging is wel aanwezig. Die moet ik natuurlijk benoemen, want die gaat wellicht voor een aardverschuiving zorgen. Groninger Belang is ook aanwezig.”

Stemmers hebben geen idee

Het verkiezingscafé is een mooie kans voor partijen om zich te presenteren aan de bewoners. Vooral de provincie staat relatief ver van de mensen af. Als Hügel aan mensen vraagt: “hoe zie jij de provincie nou terug in het dagelijkse leven?” krijgt hij vaak te horen dat mensen het niet weten. Het lastige is dat het debat tegenwoordig niet meer zozeer gaat om wat de provincie tegenwoordig doet. De belangrijke thema’s zijn in het politieke vlak getrokken. Daardoor raken de specifiek aan Groningen gebonden problemen ondergesneeuwd. Van Oosterhout is de aangewezen persoon om landelijke en lokale thema’s van elkaar te onderscheiden.

De avond begint om 19.30 uur in wijkcentrum het Dok en is vrij toegankelijk voor bezoekers. Het duurt tot circa 23.00 uur. Het interview van Bram Hügel in de OOG Ochtendshow is hier te beluisteren: