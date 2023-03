Betty de Boer nieuwe voorzitter Stichting Wensambulance Noord-Nederland

nieuws

Foto: Aise van Beets

Betty de Boer is de nieuwe voorzitter van Stichting Wensambulance Noord-Nederland. Dat heeft De Boer zondagavond laten weten.

De 51-jarige De Boer volgt Henk de Boer op die de afgelopen jaren voorzitter was van de wensambulance. Betty de Boer laat weten: “Stichting Wensambulance Noord-Nederland is een prachtig initiatief waarbij de laatste wens van mensen in vervulling wordt gebracht. Het is voor mij een hele eer om hier mijn steentje aan bij te mogen dragen als voorzitter.”

Wensambulance

Stichting Wensambulance Noord-Nederland bestaat sinds 2009. Circa vijftig vrijwilligers zetten zich in voor ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting. Door het indienen van eens wens kunnen zij op geheel eigen wijze afscheid nemen van het leven. Vaak gaan mensen naar een bijzondere plek of gelegenheid om op deze manier een speciale dag te ervaren. De vrijwilligers die actief zijn, zijn veelal werkzaam in de zorg.

Betty de Boer

Betty de Boer werd geboren op 2 september 1971 in Surhuisterveen. In 2002 kwam ze voor de VVD in de Groningse gemeenteraad terecht. Na vier jaar raadslid te zijn geweest volgde ze in 2006 Remco Kouwenhoven op als fractievoorzitter. In de zomer van 2010 vertrok ze naar de Tweede Kamer waarbij ze zich zeven jaar lang inzette voor openbaar vervoer, spoor, zee- en binnenvaart en havens. De laatste jaren zet De Boer zich in voor de komst van een Maggie’s Center in Groningen. Een Maggie’s Center ondersteunt mensen die de diagnose kanker hebben gekregen en hun naasten. Daarnaast heeft ze een aantal toezichthoudende functies waaronder bij het European Hyperloop Center en OOG Radio & Tv. Vanaf 1 april is ze tevens directeur bij SpiritsNL, een brancheorganisatie voor gedistilleerde dranken.