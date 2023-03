Bestuurlijke reactie op rapport enquêtecommissie: “Wij eisen dat Groningers recht wordt gedaan”

nieuws

Foto: still uit stream

In een bomvol theater Molenberg in Delfzijl hebben woensdagavond Groningse raads- en Statenleden, waterschappen, maatschappelijke organisaties en inwoners een bestuurlijke reactie gegeven op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Daarbij is de eis op tafel gelegd dat Groningers recht wordt gedaan.

Burgemeester Ben Visser (ChristenUnie) van Eemsdelta: “Het is een bijzondere avond. Het gaat vanavond ergens over. Het gaat over onze mensen, ons Grunningerlaand, ons erfgoed en onze samenleving. Voorzitter Tom van der Lee (GroenLinks) van de Parlementaire Enquêtecommissie heeft twee weken geleden onze harten geraakt met zijn toespraak. Dat er herkenning en erkenning moet komen voor wat er in onze provincie is gebeurd. Dat ons onrecht is aangedaan. Wij zijn een wingewest geweest. Wij zijn de commissie dankbaar voor het goede en grondige werk dat zij verricht hebben. Het is goed dat de waarheid nu op tafel ligt. En het is belangrijk dat we de komende tijd aan de slag gaan met de drie ‘m’s’: makkelijker, milder en menselijker.”

Van wingewest naar pronkjewail

Het idee om een bestuurlijke reactie te geven ontstond in de aanloop naar de presentatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie. Bij het opstellen van de reactie is er eendrachtig samengewerkt tussen politiek, organisaties en inwoners. Daarbij zijn politici boven hun partijkleur gaan staan. Kern van de reactie is dat Groningers recht wordt gedaan, waarbij Groningen van wingewest naar pronkjewail gaat.

“Stop het wantrouwen”

De tekst in de verklaring luidt: “Er moet prioriteit worden gegeven aan het direct opheffen van het leed en de frustraties van gedupeerden van de gaswinningsproblematiek. Stop het wantrouwen, stop de juridische en administratieve strijd tegen onze inwoners, bied snel duidelijkheid over de versterking, biedt gelijkheid in de behandeling van onze inwoners en ontzorg gedupeerden financieel en mentaal.”

Kamerlid Jeroen van Wijngaarden van de VVD neemt de verklaring in ontvangst. Foto: still uit stream

Compenseer

En wanneer dat is gedaan: “Zet de structurele achterstelling van ons gewest, de structurele ontkenning van de diepe sporen van de gaswinning in de Groningse samenleving en het Groninger landschap, om in een structurele decennialange investering van miljarden. Compenseer alle leed dat onze inwoners is aangedaan, investeer in onze gemeenschappen, wijken en dorpen, investeer voor generaties in veilig wonen en in brede welvaart, geef regie en vertrouwen aan onze inwoners, luister en werk samen met de inwoners van Groningen, ondernemers en maatschappelijke partijen, gemeenten en provincie.”

Eis

Daarbij wordt er ook een eis op tafel gelegd: “Wij verwachten dat het kabinet minimaal alle aanbevelingen onmiddellijk en volledig opvolgt en uiterlijk in september 2023 een plan van aanpak presenteert om de daad bij het woord te voegen. Koste wat het kost.”

Henk Nijboer (PvdA): “Er is totaal gefaald”

In de zaal waren ook diverse Tweede Kamerleden aanwezig. Jeroen van Wijngaarden (VVD): “Eendracht maakt macht. Het is indrukwekkend om te zien hoe er is samengewerkt. Deze input is erg welkom voor het debat dat we gaan voeren.” Henk Nijboer (PvdA): “Wat er is gebeurd, dat raakt mij. Mensen zijn hun vertrouwen in de politiek kwijt. Er is totaal gefaald. En nu denken jullie, daar komen ze weer met hun praatjes. Op 3 april gaan we in de Tweede Kamer hier weer over praten.”

Alexander Kops (PVV): “Schandalig dat het kabinet nog niet fatsoenlijk heeft gereageerd”

Sandra Beckerman (SP): “Ik vind het zwaar. Hoe Groningen is belazerd, hoe er ongekend onrecht is aangedaan. Er groeit een complete generatie op zonder vertrouwen. Dat er nu eisen op tafel worden gelegd is heel goed. Wat ik jammer vind is dat september wordt genoemd. De premier vroeg ook al om geduld. Terwijl het nú moet gebeuren.” Alexander Kops (PVV): “De conclusies zijn keihard, en de overheid heeft ontzettend gefaald. De ellende moet worden opgelost en ik vind het schandalig dat het kabinet nog niet fatsoenlijk heeft gereageerd.” Corinne Ellemeet (GroenLinks): “Dat september genoemd wordt is goed. Eerst hebben we een debat met het kabinet, en ik vind dat er dan ook duidelijkheid mag komen. Daar ga ik mij voor inzetten.”

