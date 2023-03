Foto: Politie Groningen

De politie heeft vrijdag tijdens een controle in Paddepoel de bestuurder van een Maserati Quattroporte aangehouden. Dat meldt de politie op facebook.

De man bleek niet in bezit te zijn van een rijbewijs. Na onderzoek bleek dat de man vaker is betrapt op rijden zonder rijbewijs. In overleg met de officier van justitie is de auto in beslag genomen. Verder onderzoek loopt nog. De nieuwwaarde van een dergelijke auto bedraagt ruim een ton.