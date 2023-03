nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Aan de Goudenregenstraat in de Oosterparkwijk is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelbusje zwaar beschadigd geraakt door een brand.

Het busje stond daar geparkeerd. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar.