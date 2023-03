Beste pedagogische medewerker van Nederland: ‘Ik hoop dat meer mannen in de branche gaan werken’

De Groninger Kevin ten Broek mag zichzelf de beste pedagogische medewerker van Nederland noemen. Vorige week won hij namelijk één van de vakwedstrijden voor het MBO ‘Skills Heroes’. De 24-jarige Kevin loopt stage bij een kinderopvang en hoopt dat meer mannen in zijn branche komen werken.

‘Er is een gigantisch personeelstekort en zeker het tekort aan mannen is echt een probleem. Kijk als man wat je leuk vindt en hoe je dat kan toepassen op het werken met kinderen. Ik heb zelf heel veel met toneel bijvoorbeeld.’ vertelt Kevin. De kinderen uit zijn groep, De Gouden Panter, zijn het met hem eens. ‘Ik vind het leuk dat we een meester hebben. Kevin doet altijd mee aan spelletjes’, vertelt een meisje. Op de vraag of ze meer meesters voor de klas zou willen, antwoordt ze bevestigend. ‘Ja, dat zou ik super leuk vinden.’

Balans

Kevin loopt stage bij BSO AllesKwetter aan de Madeliefstraat, hij is hier de enige man. Een balans tussen vrouwen en mannen op de werkvloer ziet Kevin dan ook wel zitten. ‘Het vult elkaar mooi aan. Je bekijkt de dingen toch op een andere manier. De één pakt het praktischer aan en de andere iets theoretischer dus ik denk dat we elkaar heel mooi aanvullen’. Ook stelt Kevin dat meesters vaak iets risicovoller en iets ruiger zijn. ‘Dat is helemaal niet negatief.’