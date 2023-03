Benefietconcert in Haren levert ruim 600 euro op voor aardbevingsslachtoffers Syrië en Turkije

nieuws

Een benefietconcert voor de aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije in cultureel centrum ’t Clockhuys in Haren heeft zondagmiddag ruim zeshonderd euro opgeleverd. Volgens de organisatie zal het uiteindelijke bedrag nog hoger uit gaan vallen.

“We kijken terug op een hele mooie en drukbezochte middag”, vertelt Ailiende Beer van de organisatie. “We hebben veel geld opgehaald. De bezoekers van het benefietconcert hebben 600 euro gedoneerd. ’t Clockhuys gaat de komende dagen ook nog een bedrag doneren, waarvan nu nog onbekend is hoe hoog dit bedrag zal zijn. Het geld gaan we overmaken naar het gebied dat vorige maand door aardbevingen werd getroffen.”

“Behoefte om iets te doen was groot”

De behoefte om iets te gaan doen was ook groot. “Het concert werd verzorgd door docenten van het Centrum van Kunst en Cultuur. Eén van onze docenten is gevlucht uit Syrië en is hier in Haren terecht gekomen. Daarnaast bestaat ons leerlingenbestand uit verschillende Turkse en Syrische mensen. Men wilde daarom heel graag iets doen. We zitten hier, en we willen iets doen. Dat was heel duidelijk de gedachte. En daar hebben we invulling aan gegeven.”

“Muzikale reis”

Het publiek kreeg een afwisselend programma voorgeschoteld. “Het is een reis geworden van klassiek tot volksmuziek. Het begon heel Nederlands met een stuk op accordeon en piano. Daarna volgde er een muzikale reis. Zo werd er een stuk gespeeld op cello. De componist van dit Syrische stuk is onlangs overleden, en daarom werd dit concert ook aangegrepen om dit stuk te brengen ter ere van deze componist. Dat was heel mooi. Ook werd er een tango gespeeld en werd er afgesloten met een Syrische dans waarbij klarinet, trompet en piano te horen waren.”

Volgens de organisatie werd het benefietconcert bezocht door ongeveer tachtig mensen.