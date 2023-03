Belsimpel huurt drie verdiepingen van voormalig V&D-pand aan Grote Markt

nieuws

Impressie Groot Handelshuis - Aanzicht vanaf Grote Markt. Copyright: Kaasnrijst

Met de huur van drie verdiepingen wordt Belsimpel binnenkort de grootste huurder van het Groot Handelshuis, het voormalige pand van warenhuis V&D aan de Grote Markt.

Dat maakte het Groningse telecombedrijf vrijdagochtend bekend.

Met de drie verdiepingen in het Groot Handelshuis breidt Belsimpel haar kantoorruimte flink uit in de Groningse binnenstad. De webwinkel voor mobiele telefoons zit al in een grote kantoorruimte in het Waagcomplex aan de Waagstraat. Met het huidige kantoorpand in het centrum van de stad was voor Belsimpel van belang om het nieuwe kantoor ook in het centrum te vestigen, aldus mede-oprichter Jeroen Elkhuizen: “Hoe fijn is het dat we dit voor elkaar hebben gekregen en slechts op een steenworp afstand van onze huidige kantoorruimte aan de Waagstraat!”

Met de keus voor het Groot Handelshuis kiest Belsimpel nadrukkelijk voor een plek in Groningen en niet in de binnenstad, vertelt Elkhuizen: “Uitbreiden richting de Randstad is zonde, vinden wij. Want Groningen biedt zoveel mogelijkheden. Wij hechten er dan ook veel waarde aan dat we een belangrijke werkgever in het Noorden van Nederland zijn. Ook zien wij Groningen als stad van de toekomst; een stad waar wonen en werken perfect samengaan. Mede dankzij de aantrekkelijke locatie van onze kantoren, blijft het voor studenten hopelijk nog aantrekkelijker om in Groningen te blijven en bij Belsimpel te komen werken.”