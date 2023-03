Bekijk hier het Groninger lijsttrekkersdebat terug

nieuws

Foto: Andor Heij

In Forum Groningen vond maandagavond het Groninger lijsttrekkersdebat plaats. Tijdens het debat werden de negentien deelnemende partijen over verschillende onderwerpen aan de tand gevoeld.

Het debat werd georganiseerd door Dagblad van het Noorden, RTV Noord, OOG Tv en Forum Groningen en werd live uitgezonden. De kijkers thuis konden kijken naar zes debatten, konden kennismaken met de nieuwe partijen en kregen analyses voorgeschoteld. Op deze pagina kunnen de zes debatten nog eens bekeken worden. Ook is het programmaonderdeel waarbij er kennis wordt gemaakt met nieuwe partijen terug te zien.

Debat 1: gaswinning

Wie aan Groningen denkt, denkt tegenwoordig automatisch aan gaswinning. Onlangs presenteerde de parlementaire enquêtecommissie een snoeihard rapport over het handelen van de overheid rond de gaswinning. Maar hoe wordt er gekeken naar de rol van de provincie? De PvdA, VVD, 50Plus, Partij voor het Noorden, SP en JA21 debatteerden over de stelling: ‘de provincie doet te weinig om de bevingsregio vooruit te helpen’:

Debat 2: stikstof

Een ander belangrijk thema waar het tijdens de verkiezingen over gaat is stikstof. In Groningen een belangrijk thema vanwege een grote agrarische sector in de provincie maar ook met verschillende Natura 2000-gebieden. De PVV, ChristenUnie, BBB, D66, Groninger Belang en Volt debatteerden over de stelling: ‘de provincie Groningen moet zich verzetten tegen de stikstofdoelen van Den Haag’:

Debat 3: datacenters

We gebruiken het allemaal: data. Thuis, onderweg en op het werk. De smartphone, tablet en andere slimme apparatuur is niet meer uit ons leven weg te denken. Maar om het allemaal goed te kunnen laten functioneren zijn datacenters nodig. Wat willen we daar mee in Groningen? Een debat tussen GroenLinks, Jezus Leeft, Belang van Nederland, CDA, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren die debatteren over de stelling: ‘Datacenters zijn een aanwinst voor de Eemshaven’:

Debat 4: Groningen Airport Eelde

Wat moet er met Groningen Airport Eelde gebeuren? Moet het aantal bestemmingen uitgebreid worden? Hoe belangrijk zijn traumavluchten? En moet er geïnvesteerd worden in een duurzame toekomst van het vliegveld? Ondanks dat het vliegveld in Drenthe ligt is de provincie aandeelhouder. Een debat tussen SP, VVD, SGP, PVV, D66 en Partij voor de Dieren. Zij debatteren over de stelling: ‘Groningen Airport Eelde moet koste wat kost open blijven?’:

Debat 5: windmolens en zonneparken

Windmolens en zonneparken. De afgelopen jaren vliegen ze als paddenstoelen uit de grond. Maar willen we in Groningen weilanden vol zonnepanelen? Of willen we misschien die panelen juist alleen op de daken van grote gebouwen? En wat willen we met windmolens? Moeten die overal gebouwd kunnen worden? Een debat tussen 50Plus, Volt, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor het Noorden en Belang van Nederland waarbij men praat over de stelling: ‘Groningen heeft genoeg ruimte voor meer windmolens en zonneparken’:

Debat 6: openbaar vervoer in de dorpen

Onlangs bleek uit onderzoek dat in de provincie Groningen diverse bushaltes zijn verdwenen, waardoor verschillende dorpen en kernen slechter bereikbaar zijn geworden. Wat wil de politiek met de bus in een tijd waarbij eigenlijk geen enkele buslijn rendbale is? Moeten bussen door Onnen, Thesinge en Woltersum blijven rijden? Een debat tussen PvdA, CDA, Groninger Belang, Forum voor Democratie, BBB, Jezus Leeft en JA21 over de stelling ‘Ook buslijnen voor weinig passagiers moeten blijven rijden’:

De nieuwkomers:

Aan de verkiezingen van woensdag doen ook verschillende nieuwe partijen mee. Wouter Holsappel sprak met deze nieuwkomers:

– Gouke Moes (BBB)

– Robert Pestman (Belang van Nederland)

– Jonathan Scotto di Minico (Jezus Leeft)

– Floor van Scherpenzeel (JA21)

– Jan Jacob Hilberdink (Volt)

– Jan Hartog (SGP)